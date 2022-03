Imperia. Per la rassegna “Imperia Incontra” ideata dall’amministrazione comunale del sindaco Claudio Scajola per aprire maggiormente le porte di palazzo civico ai cittadini, si è tenuta questa sera una “lectio magistralis” con il professor Louis Godart, dal titolo “Noi siamo la bellezza che ci circonda. Come l’arte costruisce il senso di comunità”.

«Abbiamo incentrato questo periodo di incontri su temi della comunità. Oggi ospitiamo una personalità di primo piano del mondo accademico e culturale italiano. Un uomo che ha fatto dello studio, della ricerca della storia e dell’arte l’elemento cardine della propria vita. Due grandi amori: le antiche civiltà del Mediterraneo e il Quirinale. Consigliere del patrimonio culturale per tre presidenti della Repubblica, ha riportato in vita antiche pagine di storia. Membro dell’Accademia dei Lincei, ha fra le diverse onorificenze una medaglia d’oro per la scienza e cultura. Siamo onorati di ascoltare oggi una lezione del professore sulla bellezza» ha commentato il sindaco Claudio Scajola.

«Esprimo la mia profonda gratitudine al sindaco Scajola per l’amicizia che mi dimostra da tanti anni. E’ simbolico che abbia fatto precedere l’incontro di stasera con l’inno dell’Ucraina. Sono nato nelle Ardenne, territorio segnato dagli scontri fra Italia e Francia e speravo che il concetto di guerra fosse bandito dalla cultura europea. Non è così e dobbiamo lottare insieme per imporre i valori di una grande civiltà Europea» così il professor Godart ha introdotto la sua lezione sulla bellezza e l’arte.

Il professor Godart ha quindi accompagnato il pubblico alla scoperta di eventi storici e luoghi d’arte a loro modo connessi al “potere”: l’Acropoli di Atene e la sua centralità dell’uomo nella storia e democrazia. Il concilio di Trento, dove per tentare colpire il cuore dei fedeli si è voluto puntare sul barocco, uno stile che indubbiamente stupisce. E infine Napoleone che volle trasformare il palazzo del Quirinale a Roma in un simbolo dell’Impero e ai suoi affreschi ritrovati recentemente sotto agli intonaci. Questi solo alcuni degli esempi dove storia, arte e comunità si intrecciano, riportati questa sera dal Professore.