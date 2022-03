CNA Imperia: «Al via un corso gratuito per le tintolavanderie»

Imperia. Conoscenza del mondo del tessile, tecniche di lavaggio, marketing cosmetici: questi alcuni dei temi del corso online a titolo “Sviluppo abilità e conoscenze nel settore della manutenzione tessile”, rivolto ai responsabili delle tintolavanderie ed ai loro dipendenti.

Il percorso formativo offerto da CNA Servizi alla Comunità alle aziende del settore delle tintolavanderie si arricchisce di una nuova opportunità di crescita professionale. Perché la formazione è la chiave per essere più competitive sul mercato. Il corso è dedicato alle imprese associate ed è uno strumento di aggiornamento in una modalità accessibile sempre e dovunque, grazie alla formula a distanza. Partner di CNA in questo percorso è il Centro DigiLab dell’Università di Roma “La Sapienza”.

I corsi possono essere seguiti in qualsiasi momento, perché sempre disponibili, sulla piattaforma e-learning del sistema CNA Formerete, a disposizione di imprenditori e dipendenti del sistema.

Il programma del corso

Il corso si divide in quattro moduli durante i quali si tratteranno diversi argomenti. I moduli saranno così composti:

1. Il mondo del tessile

o Norme di etichettatura

o Classificazione fibre

o Lavorazione fibre

o Nobilitazione dei tessuti

2. Lavaggi e chimica

o Ciclo del lavaggio a secco

o Lavaggio a secco: i componenti della lavatrice

o I fattori della detergenza

o Ciclo del lavaggio ad acqua

o Il candeggio

o I tensioattivi

o Gli enzimi

o L’appretto

3. Conoscere per prevenire

o Ecopelle o similpelle

o Tinto in capo

o Accessori

o Fibre metalliche

4. Marketing

o Organizzazione dei locali

o L’accettazione

o Vendita dei servizi aggiuntivi

o La lavanderia nell’era dei Social

Come iscriversi

I percorsi di crescita professionale sono inclusi nei servizi offerti dalla tessera CNA. Un ulteriore strumento di qualificazione rivolto alle imprese del sistema. Se non sei già associato, per fruire dei corsi, associati alla CNA. Le imprese associate possono richiedere alla sede territoriale CNA di Sanremo le modalità di iscrizione scrivendo all’indirizzo segreteria@im.cna.it: riceveranno poi via mail le credenziali e il link di accesso alla piattaforma di formazione a distanza.