Cisl Liguria a congresso per il nuovo segretario e i responsabili provinciali - Riviera24

Genova. Martedì 22 e mercoledì 23 marzo si terrà il XIII Congresso Cisl Liguria “Esserci per cambiare: per la persona, per il lavoro, per la Liguria” ai Magazzini del Cotone del Porto Antico di Genova.

Martedì presso la Sala Maestrale i lavori del Congresso verranno aperti alle 9.30 dalla relazione del segretario generale Cisl Liguria Luca Maestripieri. Seguiranno gli interventi del presidente della Regione Giovanni Toti e delle autorità presenti. A seguire verrà dato spazio agli interventi dei delegati. Alle 17.30 è previsto l’intervento del segretario generale Cisl Luigi Sbarra.

I lavori riprenderanno mercoledì 23 marzo alle 9.30 presso la Sala Scirocco dei Magazzini del Cotone con la riunione del Consiglio Generale neoeletto. Il “parlamentino” regionale della Cisl eleggerà il segretario generale della Cisl Liguria, i componenti della segreteria regionale e le altre cariche statutarie. Il XIII congresso della Cisl Liguria giunge a conclusione di centinaia di assemblee precongressuali svoltesi da fine 2021 nei posti di lavoro, nelle Rls (rappresentanze locali dei pensionati), dopo le assemblee delle Ast (Area sindacale territoriale) di Genova, La Spezia, Savona e Imperia e al compimento dei congressi delle 18 Federazioni della Cisl che rappresentano l’intero arco del mondo del lavoro in regione.

I soci iscritti alla Cisl Liguria sono circa 119 mila, tra questi i lavoratori attivi rappresentano oltre il 56%, mentre i pensionati sono il 43%. I 200 delegati al congresso il giorno 22 marzo eleggeranno il Consiglio generale USR. Il giorno 23 marzo il neoeletto Consiglio generale sarà chiamato ad eleggere il segretario generale della Cisl Liguria, i 4 componenti di segreteria regionale e i responsabili delle 4 Aree sindacali territoriali.