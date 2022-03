Cipressa. Una persona è rimasta ferita in un incidente, la cui dinamica è ancora in fase di accertamento, avvenuto in via Aurelia ai piani di Cipressa. Si tratta di un uomo alla guida di uno scooter, soccorso dal personale sanitario del 118 e da un equipaggio della Croce Bianca di Imperia.

Lo scooterista, finito sull’asfalto, è stato medicato e accompagnato in ospedale per accertamenti.

A ricostruire la dinamica dell’incidente sarà la polizia stradale.