Chiusa senza permesso strada di Sanremo centro, traffico in tilt. Interviene la municipale

Sanremo. Traffico in tilt questa mattina in centro città per almeno un’ora. Questo perché il tratto terminale di via San Francesco, dal bivio per il rondò Volta e piazza Colombo, è rimasto chiuso per permettere il montaggio di una gru, posizionata a fianco della carreggiata. Il macchinario servirà per lavori edili sul tetto di una palazzina nelle vicinanze.

guarda tutte le foto 11



Montaggio gru a Sanremo

Tutto ciò è però successo senza che nessuno avvertisse chi a Palazzo Bellevue si occupa della viabilità cittadina. L’impresa operante aveva infatti solo il permesso per lo stazionamento, ma non quello per chiudere la strada, con gli operai a controllare il traffico e deviare i mezzi.

La municipale ha così provveduto a sanzionare i responsabili e sta anche valutando se denunciare la ditta per “interruzione di pubblico servizio”. Per quella strada passa in effetti una notevole quantità di veicoli, tra questi quelli dei vigili del fuoco, provenienti dal distaccamento di via San Francesco e diretti a ponente.