Che tempo farà? L'aggiornamento meteo con Giovanni Nebbia - Riviera24

Imperia. «Un buon inizio di settimana a tutte e tutti. Ci siamo lasciati alle spalle quella che è probabilmente stata e sarà la

notte più fredda del 2022. Complici il cielo sereno e la scarsa ventilazione, l’aria fredda si è incollata per bene al suolo facendo registrare temperature che sono state prossime allo zero anche nelle bassure del primissimo entroterra. Sulla costa i valori hanno oscillato attorno ai 5 °C, mentre sui monti i -7 °C sono stati distribuiti in maniera piuttosto diffusa.

Questo profilo termico dovrebbe andare calmierandosi verso mercoledì, quando avremo un debole richiamo meridionale generato da una spinta verticale dell’anticiclone sub tropicale che andrà inerpicandosi fin verso la Scandinavia. Rimarranno a quel punto livellate per qualche giorno per poi subire una nuova lieve flessione nel weekend. La giornata è trascorsa all’insegna di una ventilazione debole, con un mare calmo ed un cielo azzurro che si protrarranno fino alla giornata di domani.

Martedì 8

Un risveglio ancora freddo attenderà le riviere con valori simili a quelli di ieri, dimostrando che questo Marzo si è decisamente travestito da gennaio. Attenzione per gli amici della piana di Albenga: una gelata tardiva sarà ancora possibile. Dal pomeriggio il cielo tenderà a diventare più nuvoloso, fatto generato da un flusso sud orientale maggiormente carico di umidità, che farà ammassare un po’ di cumuli a bassa quota soprattutto alla base dei monti.

Il vento tenderà ad un rinforzo pomeridiano e potrebbe manifestarsi con qualche raffica generosa su quasi tutta la riviera dei fiori. Non sono escludibili raffiche prossime o superiori ai 50 km/h, ma per fortuna l’episodio dovrebbe concludersi nell’arco di poche ore. Il mare farà un po’ di su e giù, ma senza variazioni clamorose del moto ondoso.

Mercoledì 9

Vento di direzione variabile a tendenziale regime di brezza o al più moderato. Cielo sereno e temperature in rialzo, ma sempre al di sotto delle medie stagionali. Mare perlopiù poco mosso.

Giovedì 10

Possibile comparsa di nubi basse marittimo costiere, ma che poco interesse avranno nell’invadere la terra. Ventilazione sempre di brezza perlopiù tesa e temperature simili a quelle registrate ieri. Mare quasi calmo.

Tendenza per venerdì 11

Cielo velato, temperature in nuova lieve flessione e mare pressoché calmo. Ci sono timidi segnali sul lungo periodo che parlano di possibili modeste piogge in arrivo da ovest, speriamo che continuino a rimanere vivi sulla modellistica numerica nella speranza che si trasformino in vere occasioni perturbate. Un caro saluto, ci leggiamo venerdì mattina.

In carta possiamo osservare l’andamento del profilo termico in quota all’altitudine di circa 1500 metri. Quel fascio di linee sull’asse orizzontale rimane per tutto il periodo -fino al 15 del mese circa- al di sotto della linea rossa che segna l’andamento della media climatica degli ultimi 30 anni. Da ciò si può evincere che questa fase tardo invernale, se pur tra alti e bassi, potrebbe protrarsi fino a metà mese».