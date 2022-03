Che tempo farà? Il meteo della settimana di Giovanni Nebbia - Riviera24

Imperia. «Buongiorno e bentrovati a tutte le lettrici ed i lettori di Riviera24 da Giovanni Nebbia. Ci siamo lasciati alle spalle un weekend di vento di caduta, che ha portato le colonnine di mercurio ad arrampicarsi su valori decisamente da primavera avanzata, in un contesto di caldo asciutto che è andato ulteriormente ad appesantire lo stato di grave siccità imperante.

Nella giornata di oggi le cose non sono cambiate di molto, anzi, le temperature massime che nel pomeriggio si sono registrate erano diffusamente superiori ai 20 °C di diversi gradi. Il cambio di circolazione che avverrà nei prossimi giorni, ad iniziare timidamente da questa sera, ci porterà in una fase nuovamente tardo invernale.

(Il fatto non è anomalo, anzi: la primavera è una stagione di transizione che può normalmente contenere episodi di questo stampo). Comparirà molto probabilmente la neve sui rilievi, che potrebbe avere accumuli in doppia cifra sulle Alpi Marittime. Nascerà quindi una struttura di bassa pressione generata dall’ingresso di correnti dalla valle del Rodano, la quale veicolerà nel suo approfondirsi aria fredda da nord, che per alcuni giorni porterà le temperature a scendere sotto le medie climatiche.

Da questa sera il cielo diverrà progressivamente più grigio, colore che ci farà compagnia per i giorni a venire. Il mare oggi è rimasto calmo, il vento da nord est di fohn, caldo e secco. Inizia in queste ore la sua rotazione da sud ovest diventando più fresco

e umido. Prime velature in transito da ovest.

Martedì 29

Tipica giornata segnata dai segni di un imminente peggioramento meteo. Una lenta e progressiva processione di nubi a quote decrescenti porterà il cielo ad essere coperto in serata, quando prime possibili e debolissime precipitazioni potrebbero cadere sul lato costiero del savonese arrivando a lambire l’imperiese. Asciutto il resto della provincia. Ventilazione che ritorna da est di una certa intensità, ma questa volta umida e un po’ più fresca. Mare poco mosso e temperature in diminuzione.

Mercoledì 30

Ed ecco la giornata in cui vanno riposte le speranze di vedere un po’ di pioggia. Non saranno purtroppo sufficienti a risolvere i problemi idrici, ma almeno innaffieranno orti e giardini. La giornata dovrebbe risultare piovosa fino a sera, ma per questo vi rimando ad un piccolo aggiornamento domani, martedì 29. Ventilazione nord orientale debole in terra, forte in mare. Questo grecale andrà ad attenuare di molto il carico di precipitazioni, che per ora sono attese tra i 10 ed i 20 mm. Temperature in diminuzione e probabile comparsa della neve dai 1200 metri in su, quota che sarà più bassa sui versanti padani. Mare poco mosso.

Giovedì 31

Saremo in un regime di bassa pressione i cui minimi però saranno mal disposti per la nostra parte di Liguria e non in grado di veicolare nuove piogge strutturate su di noi. Vista l’aria fredda in afflusso rimarranno condizioni instabilità atmosferica, segno della tipica dinamicità primaverile, fatto che potrà portare a rovesci o temporali pomeridiani in estensione da monte verso mare.

Vento di direzione variabile senza eccessi, mare tra il poco mosso ed il mosso.

Tendenza per venerdì 1, fool’s day. Ancora instabile, con temperature sotto la media e mare mosso. Saranno quindi possibili piovaschi disorganizzati ed improvvisi a carattere di rovescio o temporale. Purtroppo quando parliamo di condizioni di instabilità restringiamo il campo previsionale alla brevissima distanza, mi scuserete quindi se non posso scendere nel dettaglio. Ci leggiamo domani per un breve aggiornamento sulle piogge di mercoledì, nel frattempo, buon proseguimento di giornata.

Nell’immagine abbiamo la carta del tempo prevista per venerdì 1. La T segnata sulla pianura padana rappresenta il centro di bassa pressione della circolazione ciclonica nata sui nostri mari, ma che si è trasferita a nord est ponendoci in condizioni sfavorevoli per poter ricevere piogge organizzate.

Non mancheranno episodi di instabilità da monte verso mare che vivacizzeranno un po’ tutta la settimana, con neve sui monti e qualche possibile episodio anche grandinigeno sulla provincia.