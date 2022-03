Imperia. «Buongiorno a tutte le lettrici ed ai lettori di Riviera24 da Giovanni Nebbia. È dall’ennesima giornata di vento di tramontana-grecale che vi scrivo, un vento compresso caldo ed asciutto che ha di fatto eliminato gli effetti dell’aria più fredda sopraggiunta in quota i giorni scorsi grazie al suo forte effetto di mitigazione al suolo.

Devo altresì chiedere scusa, perché la previsione fatta i giorni scorsi per oggi è risultata inesatta: ci si aspettava infatti un calare progressivo del vento, invece è tornato su valori piuttosto sostenuti. Vento tecnicamente forte, con raffiche di forza 7, che ha spazzolato la riviera per quasi tutta la durata del giorno; ci si attende ora che tenda a scemare in tarda serata, per traghettarci in una giornata di domani finalmente un po’ più tranquilla sotto il profilo eolico.

Il cielo è rimasto azzurro e stante l’assoluta assenza di umidità in tutti gli strati atmosferici, continuerà ad esserlo anche nei giorni a venire. Siccità imperante, disastrosa, saremo in seria criticità se dovesse estendersi ancora per un lungo periodo e, purtroppo per ora non si vedono disturbi almeno fino a fine mese. Il mare attualmente tra il poco ed il mosso andrà un po’ a calare nei prossimi giorni. Temperature al suolo regolate dall’effetto fohn e in riviera superiori ai 15°C nelle ore più calde.

Mercoledì 23

Si attenua un poco il vento, ma la situazione generale della circolazione rimane grossomodo invariata ed impostata sempre dai quadranti nord orientali. Il mare permane tra il poco mosso ed il mosso, con il cielo terso e le temperature massime in costa sempre a danzare a cavallo dei 16 °C con tassi di umidità fallimentari.

Giovedì 24

Si prosegue sulla falsa riga dei giorni scorsi, che equivale a dire che le novità sono assenti a parte il vento che, se pur provenendo sempre da est, si sarà dato finalmente una calmata più sensibile. Temperature sempre miti e mare poco mosso.

Venerdì 25

Tenterà di passare qualche velature ingenua, ma in un contesto generale di conclamato bel tempo. Il vento dovrebbe purtroppo mantenere sempre quella direzione, i cari venti di ponente, quelli che sanno di mare, sembrano essere divenuti un

ricordo. Temperature miti, di stagione. Vi mando un caro saluto, il bollettino torna venerdì 25, speriamo con

qualche novità.

In carta l’ennesima testimonianza di un anticiclone più che mai solido, con i massimi di pressione piazzati addirittura sul Regno Unito, che per ora spegne ogni speranza di pioggia. Le perturbazioni rimarranno incastrate in sede iberica, dove potranno scaricare anche notevoli quantità di acqua. Questo tempo descrive una classica configurazione di blocco: a chi tutto, a chi nulla».