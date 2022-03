Imperia. «Buongiorno e bentrovati a tutte le lettrici ed i lettori di Riviera24 da Giovanni Nebbia. Si è aperta con il ritorno del vento la giornata di oggi, un ritorno di fatto non gradito, visto che è stato il filo conduttore degli ultimi giorni. Come spesso accade quando esso proviene dai quadranti nord orientali è compresso e tiepido, con tassi di umidità molto bassi.

Il tempo proseguirà su questa falsariga anche nella serata, con un ulteriore incremento della forza eolica atteso per domani. Nuvole ad alta e media quota hanno ripreso finalmente a decorare un cielo che è stato dominato dall’azzurro per più di sette giorni, esse sono lontane avvisaglie di un cambiamento della circolazione che potrebbe concretizzarsi alla fine del mese per una modesta occasione di pioggia.

Vedremo gli sviluppi con più attenzione nel bollettino di lunedì. Il mare è stato tra il poco mosso ed il mosso, stirato da nord est dal vento, proseguirà su questa strada fin verso notte. Le temperature sono state di stagione, con le massime perlopiù comprese tra i 14 ed i 16 °C; le minime di domani mattina dovrebbero aggirarsi tra i 6/7 °C del medio entroterra ed i 10 °C della riviera».

Sabato 26

«Si rinforzerà il vento, che proverrà sempre dai quadranti nord orientali. In raffica potrà agilmente superare i 40 km/h un po’ su tutto il territorio. In mare la pressione sarà maggiore, con punte di 60 km/h sul tratto ventimigliese che potranno anche interessare la costa.

Vento forte sulla costa azzurra. Mare sempre tra il poco mosso ed il mosso, temperature stazionarie e cielo azzurro al mattino, velato dal centro del pomeriggio».

Domenica 27

«Continua la noiosa azione del vento. Prenderà ulteriore forza, con raffiche da 50 km/h piuttosto ben distribuite. Esso sarà come sempre compresso e conseguentemente tiepido e asciutto. Temperature stazionarie, mare mosso e cielo con una copertura mista tra nuvole alte e medie».

Tendenza per lunedì 28

«Finalmente il vento dovrebbe tendere progressivamente a calare, con una rotazione da sud ovest nel tardo pomeriggio. Temperature in lieve diminuzione in un contesto di cielo sereno e mare tra il poco mosso ed il quasi calmo. Bene, per oggi è tutto, vi auguro un buon weekend. Il bollettino torna lunedì».

(In carta possiamo osservare il tentativo atmosferico di introdurre finalmente sul nostro territorio un meteo mediamente perturbato.

Da ovest infatti quella parte verde avanzante significa che l’atmosfera in quella saccatura sarà maggiormente preposta allo sviluppo di un meteo volto alla pioggia. Ancora gravano molte incertezze su questo potenziale passaggio piovoso, tanto che saranno necessarie almeno 48 ore di calcoli per poterne delineare i contorni generali con una discreta approssimazione)