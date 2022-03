Che tempo farà? Il meteo del fine settimana di Giovanni Nebbia - Riviera24

Imperia. «Buongiorno e bentrovati a tutti gli affezionati e affezionate di Riviera24 da Giovanni Nebbia. Quella odierna è una giornata trascorsa all’insegna del vento forte questa, che non mollerà l’osso nemmeno nelle prossime ore. Su quasi l’interezza della provincia le raffiche si sono fatte forti attorno alla una, con velocità prossime alla burrasca.

Una tendenza che animerà praticamente tutto il weekend, anche se con un progressivo alleggerimento del carico d’aria. Se la tramontana oggi è stata piuttosto tiepida mantenendo valori di temperatura nella media stagionale, dal tardo pomeriggio di domani comincerà lentamente a raffreddarsi, veicolando aria fredda che ci farà trascorrere per qualche giorno una nuova fase tardo invernale.

Questa durerà più o meno fino a mercoledì 23. Il cielo è rimasto costantemente velato, con un timido e livido Sole in trasparenza dalle nubi ad alta quota, presenti sopra le nostre teste a causa di aria più umida. La nuvolosità non darà tregua nemmeno domani, mentre domenica mattina il cielo sembrerebbe finalmente destinato ad aprirsi per il venir meno del contenuto umido a tutte le quote. Il mare è poco mosso e non sono previste grosse variazioni del suo moto».

Sabato 19

«Giornata ancora dominata dal vento di tramontana in progressivo raffreddamento, con raffiche che sporadicamente e allo sbocco delle valli potranno varcare la soglia dei 50 km/h. Il cielo continuerà ad essere velato ed il mare poco mosso. Temperature in diminuzione dalla sera, ma che durante il giorno sulle coste potranno agilmente toccare i 15 °C. La presenza di forte ventilazione non consentirà però alle minime di abbassarsi oltre una certa soglia».

Domenica 20

«Squarci di sereno si imporranno finalmente ad interrompere la monotonia di un grigio che ci ha accompagnato per tutta la settimana. Purtroppo il vento, seppur diminuito in intensità, continuerà ad essere presente. Massime tra 10 e 12 °C sulla costa, meno all’interno. Minime in sensibile diminuzione dalla notte. Mare quasi calmo».

Lunedì 21

«Cielo sgombro da nubi, ma con ancora la presenza di tramontana piuttosto tesa. Temperature più frizzanti al mattino, attorno agli 8 °C sulla riviera, raggiungeranno comunque i 12 °C nelle ore più calde. Mare poco mosso».

Tendenza per martedì 22

«Forse la mattinata più fredda del lotto, infatti grazie ad un vento finalmente quietato, l’aria fredda riuscirà a depositarsi al suolo regalandoci minime che all’interno si aggireranno attorno ai 3-4 °C. Cielo probabilmente azzurro. Mare verso il calmo. Un cordiale saluto ed auguri di buon weekend, il bollettino torna martedì 22».

(In carta possiamo osservare la duratura azione di blocco dell’anticiclone che ancora per la settimana prossima occuperà posizioni di comando sul continente europeo, ponendo i suoi massimi di pressione al suolo addirittura sulla Polonia per mercoledì 23.

Inutile dire che tale configurazione non farà altro che rimandare a data da destinarsi le tanto agoniate e necessarie piogge primaverili)