Che tempo farà? Aggiornamento meteo con le previsioni di Giovanni Nebbia - Riviera24

Imperia. «Buongiorno e bentrovati da Giovanni Nebbia con un breve aggiornamento meteo straordinario sulle condizioni del tempo previste per domani, mercoledì 30 marzo. Ci aspettavamo tutti un po’ di pioggia, purtroppo però gli ultimi aggiornamenti ci dicono che le speranze si sono ridotte al lumicino.

Sono infatti pochi i millimetri attesi e mal distribuiti, come su può notare dalla carta qui sotto allegata (vedi in fondo), solo parte della provincia (quella più orientale) verrà probabilmente interessata da deboli piogge. Ovviamente le possibilità di avere qualche piovasco anche più a Ponente ci sono, ma le probabilità sono decisamente basse.

La siccità non verrà risolta e nemmeno gli orti saranno annaffiati a dovere, a differenza di quanto scrivevo ieri. Vento e ancora vento dai quadranti orientali che da Sanremo verso Ventimiglia potrà essere forte in mattinata soprattutto sulla stretta linea di costa; per la sua direzione di provenienza sarà il responsabile dell’attenuazione o annullamento del carico di piogge.

Mare mosso. Per i giorni a venire ci sarà instabilità, quindi varrà quello che vi ho scritto ieri: possibili rovesci sparsi la cui prevedibilità resta molto bassa. Le temperature saranno in sensibile diminuzione da venerdì. Bene, è tutto, speravo di dover usare parole diverse, ma purtroppo per l’ennesima volta è stato così… Buona giornata a tutte le lettrici e a tutti i lettori di Riviera24».