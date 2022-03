Sanremo. Esordio negativo per Gianluca Mager al Challenger Roseto degli Abruzzi II.

Il sanremese, dopo aver vinto il Gran Canaria Challenger, torna in campo il 15 marzo per affrontare Andrea Pellegrino contro il quale perde in due set per 4-6 3-6 dopo un’ora e 16 minuti di gioco.

Finisce così ai sedicesimi di finale del singolare maschile l’avventura del tennista di Sanremo al torneo noto anche come Regione Abruzzo Aterno Gas & Power Cup.