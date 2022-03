Challenger Oeiras, il sanremese Mager cede a Vavassori

Sanremo. Esordio negativo per Gianluca Mager al Challenger Oeiras, in programma fino al 3 aprile.

Il sanremese, dopo aver partecipato allo Zadar Challenger, ieri è tornato in campo per affrontare Andrea Vavassori. Dopo tre set alla fine Mager perde il derby tricolore per 6-4 4-6 4-0.

Finisce così ai sedicesimi di finale del singolare maschile l’avventura del tennista di Sanremo al torneo Challenger Atp dotato di un montepremi di 45.730 euro che si sta disputando sui campi in terra battuta di Oeiras, in Portogallo.