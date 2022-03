C’è la data: il prossimo 11 maggio l’Ikea apre a Nizza

Nizza. Il fatidico giorno si avvicina: il prossimo 11 maggio apre, nel quartiere Saint-Isidore sulla piana del Var, apre i battenti Ikea.

Il mobilificio svedese a basso costo, che da anni spopola anche in Italia, verrà così a trovarsi, per i residenti della provincia di Imperia, più vicino di quello di Genova, fino ad oggi il più accessibile per i clienti del ponente ligure.

La superficie di vendita sarà di 22.000 metri quadri, sul tetto ci saranno 3.100 pannelli fotovoltaici e le aree verdi che circondano lo store saranno pari a 10.000 m² e il sole fornirà il 40% del fabbisogno energetico.

Il primo colpo di piccone era stato dato nell’agosto del 2018 e i lavori sarebbero dovuti finire prima, ma poi, oltre a certe lungaggini burocratiche presenti anche tra i cugini d’oltralpe, la pandemia da covid, il giorno dell’apertura era progressivamente slittato.

L’Ikea ha investito oltre 100 milioni di euro nella costruzione di questo negozio e prevede di accogliere 1,5 milioni di visitatori durante tutto l’anno. L’apertura dovrebbe generare l’assunzione di 350 persone e generare la creazione di molti lavori indiretti. «Tra 1.400 e 1.700», aveva stimato il sindaco di Nizza Christian Estrosi nel 2013.