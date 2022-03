Caro energia, Gagliardi: «Subito interventi per mitigare i disagi dovuti all’aumento del prezzo del petrolio»

Genova. «La guerra deflagrata fra Russia e Ucraina ormai tre settimane fa non ha fatto altro che far precipitare ulteriormente una situazione già difficile, ovvero l’aumento dei prezzi delle materie prime per l’energia. Il petrolio in particolare ha subito una vera e propria impennata del suo costo negli ultimi giorni, un problema che va affrontato al più presto per le famiglie e per le imprese» – dichiara in una nota la deputata Manuela Gagliardi in merito al rincaro del costo dell’energia.

«I gestori degli impianti di distribuzione del carburante stradale, in particolare, sono di fronte a listini dei prodotti petroliferi che hanno raggiunto ormai livelli molto alti – continua la deputata – per cui portare avanti l’attività quotidiana, che comporta anche altri costi, sta diventando insostenibile. Trovo quindi assolutamente condivisibile la richiesta, segnalatami da Confesercenti Liguria, di attivare quanto prima un tavolo di concertazione ministeriale, per cercare di trovare soluzioni ai problemi che stanno affliggendo la categoria».

«Porterò quindi all’attenzione del governo le difficoltà e le richieste avanzate da Confesercenti Liguria. Farò quanto in mio potere perché vengano messi in atto provvedimenti utili a mitigare il più possibile il disagio che sta investendo gli operatori di questo settore», conclude Gagliardi.