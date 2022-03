Carenza di medici di famiglia, le proposte del direttivo di Forza Italia Ventimiglia

Ventimiglia. Il partito di Forza Italia, Ventimiglia su segnalazione di alcuni iscritti e o simpatizzanti che hanno segnalato una certa carenza di medici di famiglia ha svolto una ricerca sul numero degli stessi presenti sul territorio e sul numero dei loro assistiti. «Se approfondiamo la ricerca – scrive il direttivo di Forza Italia Ventimiglia – Notiamo che la copertura medica è di soli 17 medici di cui 2 medici con pazienti dimezzati. In questo periodo pandemico, si è cercato di aumentare il numero dei pazienti per ogni dottore, non tenendo conto della difficoltà che gli utenti possono avere nel contattare il proprio medico, dall’altro canto anche i medici fanno “fatica” a rispondere a tutte le molteplici richieste dei loro assistiti».

«Questo comporta – aggiunge il direttivo – Un maggior sollecito da parte delle guardie mediche e dei punti di primo soccorso con conseguente sovraffollamento in corsia. Notiamo inoltre l’età anagrafica avanzata di alcuni medici, presenti nel nostro territorio, sottolineano l’imminente pensionamento di un medico molto stimato in città ovviamente con il massimo degli assistiti».

E ancora: «La politica deve tutelare la salute pubblica, come si evince dalla nostra Costituzione. Quali proposte possiamo attuare?Ai medici “giovani ” allargare il numero di pazienti mutuati (ad oggi 650 assistiti, magari arrivare a 1000/1200). Assumere nuovi medici, perché la comunità ha bisogno di questa figura fondamentale! E per neo assunti poter disporre di abitazioni con canoni di locazione agevolati per i primi 2 anni, con fondi messi a disposizione dalla regione o dalle ASL».