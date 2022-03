Carabinieri, controllo del territorio: tre arresti in due giorni in provincia di Imperia

Imperia. Tre arresti in due giorni in provincia di Imperia La presenza costante dei servizi di controllo del territorio svolti dall’Arma dei Carabinieri nell’arco delle 24 ore si rivela, ancora una volta, uno strumento essenziale e insostituibile per garantire la sicurezza della provincia. Dare una risposta immediata ed efficace alle richieste di intervento della collettività è il miglior riscontro che le forze di polizia possono offrire a chi si rivolge ad esse con fiducia. Proprio nell’ambito di questi servizi, i militari delle compagnie di Bordighera, Sanremo e Ventimiglia hanno arrestato tre persone negli ultimi due giorni.

In ordine di tempo:

– poco prima dell’alba di ieri, i carabinieri di Bordighera hanno arrestato in flagranza un individuo colto nell’atto di appropriarsi di indumenti custoditi all’interno di un veicolo parcheggiato sulla pubblica via, dopo esservi entrato con l’effrazione della serratura del cofano posteriore;

– sempre ieri, nel pomeriggio, i militari della compagnia matuziana hanno eseguito una misura detentiva nei confronti di un soggetto indagato per spaccio di sostanze stupefacenti, per episodi commessi in Veneto;

– la notte scorsa, i carabinieri di Ventimiglia sono intervenuti presso un supermercato dove una persona, in stato di ebbrezza, aveva tentato di sottrarre alcuni generi alimentare per poi aggredire il personale di vigilanza che ha tentato di bloccarlo per impedirgli la fuga.

Agli arresti si sono aggiunte segnalazioni all’Autorità giudiziaria per omessa denuncia di armi, guida in stato d’ebbrezza alcolica, resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente, tutte operate dai Carabinieri della Compagnia di Imperia. Sono momenti che costellano il quotidiano dell’Arma in provincia, il cui compito è sia preventivo, sia di polizia giudiziaria, nella consapevolezza che solo un impegno costante e corale nei servizi di prevenzione e nell’assistenza al cittadino siano la chiave di volta che permette di contribuire in maniera concreta alle esigenze di sicurezza collettive. «Ancora una volta, preme sottolineare come sia necessaria la pronta segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112 per poter dare una risposta immediata; allo stesso modo, è auspicabile che chiunque subisca un reato lo denunci senza ritardo così da poter orientare i servizi di controllo del territorio nel modo più adeguato» – fanno sapere i carabinieri.