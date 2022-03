Camporosso. Lo “Zaccari” ospita la terza prova del campionato regionale di cross Csi, organizzata dall’Us Pignese, società affiliata al Comitato sportivo italiano. Oltre 100 i partecipanti, dai Cuccioli ai Veterani, alla gara andata in scena domenica 27 febbraio a Camporosso in un clima di allegria e sportività.

«Per la prima volta abbiamo organizzato un cross, che tra l’altro è venuto molto bene. La partecipazione è stata abbastanza numerosa, abbiamo avuto circa 105 partecipanti, divisi in cinque-sei squadre, provenienti da tutta la regione ed affiliate al Csi, che è un ente di promozione sportiva parallela alla Fidal – commenta l’Us Pignese del presidente Mario Siboldi – E’ stata una bellissima mattinata di gioia e di sport. Una bella boccata d’ossigeno per i giovani atleti soprattutto in questo momento particolare. Siamo contenti di come sia andata e speriamo di riuscire ad organizzala anche l’anno prossimo. All’inizio della manifestazione è stato osservato un minuto di silenzio per le vittime della guerra in Ucraina, un gesto per sostenere un paese travolto da una drammatica situazione».

All’organizzazione dell’evento ha collaborato anche l’Atletica Vallecrosia: «Quest’anno abbiamo dato la disponibilità, collaborando con l’Us Pignese, per organizzare una manifestazione in provincia di Imperia e siamo riusciti ad ospitare l’evento al campo Zaccari. Un ringraziamento va all’Us Pignese che ci ha permesso di partecipare a questo circuito di gare e a tutti coloro che hanno aiutato nell’organizzazione. Sono già due anni che partecipiamo con l’Us Pignese, affiliata al Csi, che ci permette di partecipare a questo circuito di gare “extra Fidal” e ai circuiti regionali che ci sono a livello di cross anche su pista».

I portacolori dell’Us Pignese sono stati, tra gli Esordienti 2011-2012 femmine, Adele Trucchi che è giunta al traguardo quinta, Sara Busacca che si è piazzata sesta, Elsa Albertieri che ha concluso settima, Alice Bono che è arrivata ottava, Mia Florio che è giunta undicesima ed Irene Ioviero che è arrivata dodicesima. Tra gli Esordienti 2011-2012 maschi, invece, seconda posizione per Giacomo Amalberti, mentre Aram Bartoletti si è piazzato ottavo, Andre Neacsu è giunto nono, Dino Borri è arrivato decimo, Mathias Corradin ha concluso undicesimo, infine Carlo Salvagni è arrivato tredicesimo.

Nella categoria Ragazzi 2009-2010, tra le femmine hanno gareggiato Zoe Gaggero che si è piazzata terza, Giulia Oliva che è giunta quarta e Matilde Barbero che è arrivata quinta. Nella categoria Ragazzi 2009-2010, tra i maschi, invece, Ian Francisco Scialli è giunto quinto, Elia Di Lorenzo sesto, Fabio Pelligrino settimo, Gabriele Bruzzone Cimardi nono, Vadymd Maistruk decimo, Daniele Zucchero dodicesimo, Dino Masala tredicesimo, Axel Corradin quattordicesimo mentre Niccolo Ferrari è arrivato sedicesimo.

Nella categoria Cadetti 2007-2008 tra le femmine Simonetta Morgana si è piazzata terza, Marta Rondelli quarta, Simonetta Ginevra sesta e Michela Garibaldi nona. Tra i Cadetti maschi, invece, Gabriele Ferrara è arrivato primo mentre Niccolò Lorenzi si è piazzato secondo.

Tra gli Allievi 2005-2006 maschi Mathias Busacca è arrivato primo. Nella categoria Senior femmine Alessia Peduzzi è arrivata prima, mentre tra i maschi Paolo Malugani è arrivato secondo.