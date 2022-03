Camporosso, l'Aceb organizza il primo grande ritrovo dei volontari della provincia di Imperia - Riviera24

Camporosso. Il 18 aprile, giorno di Pasquetta, l’Aceb-Associazione Culturale Enti Benefici organizzerà il primo grande ritrovo dei volontari della provincia di Imperia e delle associazioni di volontariato all‘Arena di Bigauda di Camporosso.

L’evento sarà patrocinato dalla città di Camporosso per dare la giusta importanza alla figura del volontario e ringraziare tutti coloro che mettono a disposizione il proprio tempo per nobili cause.

Alle 11 si terrà una messa che sarà celebrata dal vescovo di Ventimiglia-Sanremo, Antonio Suetta.