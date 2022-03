Campionato Under 19, in campo Sanremese-Imperia - Riviera24

Imperia. Le partite della seconda giornata dei gironi A, B, C, G del Campionato Nazionale Under 19, la terza dei gironi H, N, la quarta dei gironi F, D, I e la quinta dei gironi E, L, M si giocheranno sabato 5 marzo. Lo annuncia la Lnd.

Si segnala l’iniziativa del Sorrento Calcio 1945 che, a gran voce, scenderà in campo per dire no alla guerra in Ucraina. Lo slogan “Together we say no to war” sarà accompagnato dal volo di centinaia di palloncini bianchi per non dimenticare le vittime innocenti che hanno perso la vita sotto i bombardamenti.

Il calcio d’inizio sarà alle 15.30 ad eccezione delle gare che hanno variato l’orario: Arconatese-Leon (B), City Nova-Borgosesia (B), Folgore Caratese-Legnano (B), Gozzano-Crema (B), Cynthialbalonga-Aprilia (I) e Brindisi-Città di Fasano (L) alle 14.30, Chieri-Saluzzo (A) e Bitonto-Bisceglie (L) alle 15.00. Le variazioni di campo: RG Ticino-Sestri Levante (A) si giocherà al comunale di Caltignaga, Sanremese-Imperia (A) al campo di Sanremo, City Nova-Borogosesia (B) al campo di San Giuliano Milanese, Gozzano-Crema (C) al comunale di Dormellletto, Ponte San Pietro-Brusaporto (C) al Legler di Ponte San Pietro, VirtusCiseranoBergamo-Brianza Olginatese (C) al Pesenti Pigna di Alzano Lombardo, Adriese-Montebelluna (D) al comunale di Corbol, Arzignano Valchiampo-Dolomiti Bellunesi (D) al Mancassola di Lonigo, Carpi-Borgo San Donnino (E) al Frignani di Carpi, Follonica Gavorrano-Scandicci (G) al Nicoletti di Follonica e Pineto-Vastese (H) al De Cecco di Città S. Angelo. I posticipi: domenica 6 marzo scenderà in campo Cascina-Sangiovannese (G) mentre il 7 marzo saranno disputate tre gare: Perugia-Tiferno Lerchi (F) alle 18.30, Trestina-Alma Juventus Fano (F) alle 16.00 e Audace Cerignola-Nardò (L) alle 18.00. I prossimi recuperi: sabato 12 marzo Castrovillari-Gelbison , Cavese-Lamezia Terme e Nocerina-San Luca del girone N recuperano la prima e seconda giornata. Le partite della seconda giornata del girone H Pineto-Vastogirardi, S. Nicolò Notaresco-Aurora Alto Casertano, Vastese-Castelnuovo Vomano, terza del girone I Insieme Formia-Monterotondo, Rieti-Montespaccato e quarta del girone M Francavilla-Real Aversa saranno giocate 19 marzo.

Le designazioni arbitrali

Girone A

Bra-Fossano (Arbitro Antal di Torino), Asti-Vado (Biasiol di Nichelino), Chieri-Saluzzo (Forina di Collegno), Lavagnese-Pro Vercelli (Sanguinetti di La Spezia), Ligorna-Derthona (Del Panta di Imperia), PontdonnazHonearnad-Casale (Alampi di Novara), RG Ticino-Sestri Levante (Panariti di Torino), Sanremese-Imperia (Viviani di Genova)

Girone B

Arconatese-Leon (Travaini di Busto Arsizio), Città di Varese-Casatese (Airaghi Colombo di Legnano), Fanfulla-Caronnese (Boni di Milano), Folgore Caratese-Legnano (Sputore di Milano), Gozzano-Crema (Bovio di Novara), Novara-Castellanzese (Iorfida di Collegno), City Nova-Borgosesia (De Giovanni di Milano), Vis Nova Giussano-Alcione Milano (Costa di Busto Arsizio)

Girone C

Ambrosiana-Desenzano Calvina (Pinna di Vicenza), Ponte San Pietro-Brusaporto (Copelli di Mantova), San Martino Speme-Real Calepina (Benetazzo di Padova), Sona-Caldiero Terme (Carraro di Padova), Tritium-Breno (Beretta di Bergamo), Villa Valle-Caravaggio (Chindamo di Como), VirtusCiseranoBergamo-Brianza Olginatese (Copelli di Mantovi)

Girone D

Adriese-Montebelluna (Rosin di San Donà di Piave), Arzignano Valchiampo-Dolomiti Bellunesi (Pistolato di Mestre), Campodarsego-Cjarlins Muzane (Feliziani di Mestre), Este-Triestina (Golis di Conegliano), Levico Terme-Cartigliano (Laddomada di Arco Riva), Luparense-Spinea (Fighera di Treviso), Union Clodiense Chioggia-Mestre (Dei Tos di Conegliano)

Girone E

Carpi-Borgo San Donnino (Bruschi di Ferrara), Bagnolese-Cattolica (Orlando di Modena), Lentigione-Sammaurese (Molinari di Bologna), Progresso-Sasso Marconi (Astorino di Bologna), Ravenna-Mezzolara (Hafidi di Ravenna), Rimini-Forlì (Diversi di Lugo di Romagna)

Girone F

Foligno-Castelfidardo (Agostini di Terni), Montegiorgio-Recanatese (Di Tella di Ancona), Sambenedettese-Arezzo (da designare), Tolentino-Cannara (Gorreja di Ancona), Trestina-Alma Juventus Fano (Liberti di Perugia), Perugia-Tiferno Lerchi (Roani Salari di Foligno)

Girone G

Aglianese-Pro Livorno (Giacomelli di Pisa), Città di Pontedera-Pianese (Foresi di Livorno), Follonica Gavorrano-Scandicci (Ogliormino di Piombino), Ghiviborgo-Poggibonsi (Di Legge di Pisa), Lornano Badesse-Prato (Serra di Grosseto), San Donato Tavernelle-Real Forte Querceta (Pianigiani di Siena), Cascina-Sangiovannese (Ammannati di Firenze)

Girone H

Aurora Alto Casertano-Chieti (Russo di Ariano Irpino), Castelnuovo Vomano-Gladiator (Raiola di Teramo), Vastogirardi-Matese (Zurlino di Teramo), Pineto-Vastese (Di Renzo di Avezzano)

Girone I

Cassino-Team Nuova Florida (Di Giuseppe di Frosinone), Cynthialbalonga-Aprilia Racing Club (Burattini di Roma 1), Flaminia Civitacastellana-Rieti (Ruqa di Roma 2), Montespaccato-Insieme Formia (Fini di Frosinone), Ostiamare-Vis Artena (Bellucci di Roma 1), Real Monterotondo-Atletico Terme Fiuggi (Prencipe di Tivoli), Unipomezia-Trastevere (Bernardini di Ciampino)

Girone L

Bitonto-Bisceglie (De Benedictis di Bari), Brindisi-Città di Fasano (Lombardo di Brindisi), Casarano-Team Altamura (Pisanello di Lecce), Molfetta-Virtus Matino (Carli di Barletta), Audace Cerignola-Nardò (Leo di Foggia)

Girone M

Afragolese-Portici (Capezza di Napoli), Lavello-Francavilla (Catalano di Potenza), Real Aversa-Casertana (Ambrosino di Nola), Sorrento-San Giorgio (Illiano di Napoli), Mariglianese-Giugliano (Massaro di Torre del Greco)

Girone N

Castrovillari-Nocerina (Montalto di Rossano), Santa Maria Cilento-Cittanova (Tedesco di Battipaglia), Rende-Cavese (Gatto di Lamezia Terme).