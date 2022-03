Campionato Under 19, in campo Sanremese-Fossano e Sestri Levante-Imperia - Riviera24

Imperia. L’Under 19 scende in campo sabato 26 e domenica 27 marzo per disputare la 6ª (A, B, C, G e D, F, I) la 7ª (E, L, M) e la 4ª (H, N) giornata del campionato nazionale. Si comincia oggi alle 15.30 con due anticipi: Union Clodiense Chioggia-Spinea (D – 6ª g.) che sarà disputato al Ballarin di Chioggia e Sorrento-Francavilla (M – 7ª g.). Lo annuncia la Lnd.

Molte le variazioni di orario: Matese-Aurora Alto Casertano (H) inizierà alle 10.30, Aglianese-Poggibonsi (G) alle 11, Chieri-Vado (A), RG Ticino-Pro Vercelli (A), Arconatese-Città di Varese (B), Folgore Caratese-Gozzano (B), Cynthialbalonga-Trastevere (I), Molfetta-Team Altamura (L) alle 14.30, Sasso Marconi-Cattolica (E), Vastese-Vastogirardi (H), Levico Terme-Luparense (D), Sangiovannese-Pro Livorno (G), Real Monterotondo-Rieti (I) alle 15.00, San Nicolò Notaresco-Pineto (H), Mariglianese-Portici (M) alle 15.30, Sestri Levante-Imperia (A) alle 17, Ambrosiana-Real Calepina (C) alle 18.30 e Caronnese-Castellanzese (B) alle 19.30.

Le variazioni di campo: RG Ticino-Pro Vercelli (A) si giocherà al comunale di Caltignaga, Vis Nova Giussano-Casatese (B) al Borgonovo di Giussano, Arzignano-Triestina (D) al campo di Grancona, Carpi-Ravenna al Frignani di Carpi, Progresso-Forlì (E) al Bulgarelli di San Pietro in Casale, Rimini-Sammaurese (E) al Rivazzurra di Rimini, San Nicolò Notaresco-Pineto (H) al Besso di Tordino, Vastese-Vastogirardi (H) al comunale di Vasto Marina e Nocerina-Rende (N) al S. Felice di Tramonti.

Sono previsti otto posticipi per domenica 27 marzo: Chieri-Vado (A), Levico Terme-Luparense (D), Aglianese-Poggibonsi (G), Sangiovannese-Pro Livorno (G), Matese-Aurora Alto Casertano (H), San Nicolò Notaresco-Pineto (H), Mariglianese-Portici (M) e Nocerina-Rende (N) e uno per lunedì 28 marzo alle 16, Montegiorgio-Almajuventus Fano (F) per la sesta giornata.

Le designazioni arbitrali

Girone A

Bra-Asti (Arbitro Cipriano di Torino), RG Ticino-Pro Vercelli (Tapparo di Ivrea), Casale-Saluzzo (Verdese di Alessandria), Ligorna-Lavagnese (Garibaldi di Chiavari), PontdonnazHonearnad-Derthona (Bevere di Chivasso), Sanremese-Fossano (Masini di Genova), Sestri Levante-Imperia (Fraticelli di Genova), Chieri-Vado (Ghiurca di Torino)

Girone B

Alcione Milano-Borgosesia (Cicognani di Busto Arsizio), Arconatese-Città di Varese (Negri di Legnano), Caronnese-Castellanzese (Pasquetto di Crema), Fanfulla-Leon (Palmisano di Saronno), Folgore Caratese-Gozzano (Corbetta di Milano), Novara-Crema (Marabese di Nichelino), City Nova-Legnano (Pastori di Busto Arsizio), Vis Nova Giussano-Casatese (Lo Gaglio di Milano)

Girone C

Ambrosiana-Real Calepina (Scomazzon di Bassano del Grappa), Brusaporto-Caldiero Terme (Chindamo di Como), Desenzano Calvina-Brianza Olginatese (Esposito di Bergamo), Ponte San Pietro-Breno (Di Summa di Varese), Sona-Franciacorta (Baldo di Este), Tritium-Villa Valle (Garbo di Monza), VirtusCiseranoBergamo-Caravaggio (Beretta di Bergamo)

Girone D

Adriese-Cjarlins Muzane (Pinna di Vicenza), Arzignano Valchiampo-Triestina (Elia di Verona), Montebelluna-Dolomiti Bellunesi (Plamenac di San Donà di Piave), Campodarsego-Cartigliano (Hrlovic di Venezia), Este-Mestre (Conte di Castelfranco Veneto), Union Clodiense Chioggia-Spinea (Visentin Nardi di Padova), Levico-Luparense (Matano di Trento)

Girone E

Carpi-Ravenna (Roli di Modena), Bagnolese-Borgo San Donnino (Vietti di Parma), Lentigione-Mezzolara (Lottici di Parma), Progresso-Forlì (Gjuzi di Bologna), Rimini-Sammaurese (Rossi di Cesena), Sasso Marconi-Cattolica (Cappello di Imola)

Girone F

Foligno-Cannara (Spadoni di Terni), Perugia-Porto D’Ascoli (Vitali di Perugia), Recanatese-Arezzo (Ubaldi di Fermo), Sambenedettese-Castelfidardo (Ulisse di Macerata), Montegiorgio-Almajuventus Fano (Barbatelli di Macerata)

Girone G

Cascina-Prato (Ursu di Lucca), Città di Pontedera-Ghiviborgo (Lenge di Firenze), Follonica Gavorrano-Seravezza Pozzi (Calise di Piombino), Real Forte Querceta-Scandicci (Sidane di Carrara), San Dontato Tavarnelle-Pianese (Norgiolini di Arezzo), Sangiovannese-Pro Livorno (Storri di Arezzo), Aglianese-Poggibonsi (Bianchini di Siena)

Girone H

Chieti-Castelnuovo Vomano (Scaramella di Teramo), Vastese-Vastogirardi (Battistini di Lanciano), San Nicolò Notaresco-Pineto (Spadaccini di Chieti), Matese-Aurora Alto Casertano (Magnifico di Caserta)

Girone I

Cassino-Vis Artena (L’Erario di Formia), Cynthialbalonga-Trastevere (Altobelli di Frosinone), Montespaccato-Flaminia Civitacastellana (Sandrelli di Rieti), Ostiamare-Insieme Formia (Paterlini di Ciampino), Real Monterotondo-Rieti (Carucci di Roma 2), Team Nuova Florida-Aprilia Racing Club (Bordiga di Ostia Lido), Unipomezia-Terme Fiuggi (Delfino di Roma 1)

Girone L

Audace Cerignola-Gravina (Bellarte di Molfetta), Bitonto-Nardò (Zifaro di Foggia), Brindisi-Virtus Matino (Tullo di Bari), Molfetta-Team Altamura (Gioia di Brindisi)

Girone M

Afragolese-Casertana (Valcaccia di Castellammare di Stabia), Giugliano-San Giorgio (Della Corte di Napoli), Lavello-Nola (Garramone di Potenza), Sorrento-Francavilla (Granillo di Napoli), Mariglianese-Portici (Di Placido di Ariano Irpino)

Girone N

Cittanova-Castrovillari (Costantino di Reggio Calabria), Gelbison-Santa Maria Cilento (Oliva di Nocera Inferiore), San Luca-Lamezia Terme (Montanaro di Catanzaro), Nocerina-Rende (Tomei di Sapri).