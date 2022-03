Campionato under 19, in campo Derthona-Sanremese e Imperia-Ligorna

Imperia. L’Under 19 torna in campo mercoledì 23 marzo con le partite della quinta giornata dei gironi a sedici e quindici squadre A, B, C, G. Calcio d’inizio alle 15.30 per tutte le competizioni ad eccezione delle gare: Città di Varese-Folgore Caratese (B) che anticipa alle 14.30 al comunale di Arcisate, a seguire Lavagnase-Bra (A) alle 15, Ghiviborgo-Lornano Badesse (G) alle 17, Crema-Vis Nova Giussano (B) alle 19 e Castellanzese-Alcione Milano (B) che chiude la giornata alle 20. Lo annuncia la Lnd.

Le designazioni arbitrali

Girone A

Pro Vercelli-PontdonnazHonearndad (Arbitro Camia di Nichelino), Saluzzo-Sestri Levante ( Framba di Torino), Fossano-Casale (Talamo di Cuneo), Derthona-Sanremese (Sauna di Novara), Vado-RG Ticino (Vergani di Savona), Asti-Chieri (Guacchione di Collegno), Lavagnese-Bra (Trabucco di Chivasso), Imperia-Ligorna (Magaglio di Imperia)

Girone B

Castellanzese-Alcione Milano (Messina di Legnano), Legnano-Caronnese (Morandi di Busto Arsizio), Leon-City Nova (Santochirico di Monza), Casatese-Fanfulla (Pettinari di Seregno), Crema-Vis Nova Giussano (Mualu di Cremona), Gozzano-Novara (Olivo di Collegno), Città di Varese-Folgore Caratese (da designare), Borgosesia-Arconatese (Cattaneo di Novara)

Girone C

Villa Valle-San Martino Speme (Vezzoli di Bergamo), Franciacorta-Tritium (Meroni di Chiari), Caravaggio-Sona (Bizzoni di Lodi), Caravaggio-Sona (Bizzoni di Lodi), Real Calepina-VirtusCiseranoBergamo (Ferrari di Treviglio), Breno-Ambrosiana (Fedriga di Lovere), Caldiero Terme-Ponte San Pietro (Benetti di Vicenza), Brianza Olginatese-Brusaporto (Ciao di Lecco)

Girone G

Seravezza Pozzi-Città di Pontedera (Costantini di Livorno), Scandicci-San Donato Tavarnelle (Labate di Firenze), Ghiviborgo-Lornano Badesse (Iglio di Prato), Poggibonsi-Follonica Gavorrano (Improda di Empoli), Prato-Aglianese (Giusti di Livorno), Pianese-Cascina (Rosini di Arezzo), Pro Livorno-Real Forte Querceta (Lisa di Empoli)