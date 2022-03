Campionato under 19, in campo Casale-Imperia e Sanremese-Sestri Levante - Riviera24

Genova. Le partite della 4 ͣ (A, B, C, G) giornata del campionato nazionale Under 19 si giocheranno sabato 19 marzo, la 7 ͣ (L) mentre per i gironi D, F, I e H, N è prevista la sosta, come da calendario. Saranno disputati otto recuperi: Pineto-Vastogirardi, S. Nicolò Notaresco-Aurora Alto Casertano e Vastese-Castelnuovo Vomano del girone H e Nocerina-San Luca (N) giocano per il recupero della seconda giornata, il match Gravina-Casarano (girone L) per la sesta giornata, Lamezia Terme-Gelbison (N) e Insieme Formia-Real Monterotondo (I) per la terza giornata e Francavilla-Real Aversa (M) per la quarta. Lo annuncia la Lnd.

Il prossimo 23 marzo alle ore 15.30, i gironi A, B, C, G saranno impegnati con il turno infrasettimanale per disputare la quinta giornata. Calcio d’inizio alle 15.30 ad eccezione delle gare che hanno variato l’orario: Arconatese-Crema (B), Folgore Caratese-Casatese (B) cominciano alle 14.30, Lavagnese-Asti (A), Città di Pontedera-Poggibonsi (G), Vastese-Castelnuovo Vomano alle 15.00 e Città di Fasano-Bisceglie (L) alle 16.00.

Diverse le variazioni di campo: Vis Nova Giussano-Legnano (B) si svolgerà al Borgonovo di Giussano, Ponte San Pietro-Brianza Olginatese (C) al Legler di Ponte San Pietro, Lornano Badesse-Seravezza (G) al Uopini di Monteriggioni, San Donato Tavarnelle-Pro Livorno (G) al Pianigiani di Tavarnelle Val di Pesa, San Nicolò Notaresco-Aurora Alto Casertano (H) al Besso di San Nicolò a Tordino, Vastese-Castelnuovo Vomano (H) al comunale di Vasto Marina e Nocerina-San Luca (N) al campo di San Marzano sul Sarno.

Trestina-Tiferno Lerchi (F) e Città di Fasano (L) anticipano le gare, valevoli per la sesta e settima giornata, previste per sabato 26 marzo.

Le designazioni arbitrali

Girone A

Bra-Pro Vercelli (Arbitro Cavallo di Cuneo), Casale-Imperia (Puddu di Pinerolo), Chieri-Derthona (Camia di Nichelino), Lavagnese-Asti (Volpi di La Spezia), Ligorna-Vado (Bertorelli di Genova), PontdonnazHonearnad-Saluzzo (Antal di Torino), RG Ticino-Fossano (Ghiurca di Torino), Sanremese-Sestri Levante (Albanese di Savona)

Girone B

Arconatese-Crema (Cavallo di Milano), Caronnese-Borgosesia (Di Summa di Varese), Città di Varese-Gozzano (Pina di Como), Fanfulla-Castellanzese (Gambirasio di Bergamo), Folgore Caratese-Casatese (Scalvi di Lodi), Novara-Leon (Barberis di Torino), City Nova-Alcione Milano (Bovone di Saronno), Vis Nova Giussano-Legnano (Boni di Milano)

Girone C

Ambrosiana-Caldiero Terme (Gasparotto di Schio), Brusaporto-Desenzano Calvina (Foresti di Bergamo), Ponte San Pietro-Brianza Olginatese (Santeramo di Monza), San Martino Speme-Franciacorta (Zennaro di Mestre), Sona-Real Calepina (Prince Tochukwu di Rovigo), Tritium-Caravaggio (Scarica di Brescia), VirtusCiseranoBergamo-Breno (Galli di Mantova)

Girone F

Trestina-Tiferno Lerchi (Bartolucci di Città di Castello)

Girone G

Aglianese-Pianese (Bello di Empoli), Cascina-Scandicci (Bonamici di Grosseto), Città di Pontedera-Poggibonsi (Galligani di Pistoia), Follonica Gavorrano-Prato (Biagini di Lucca), Lornano Badesse-Seravezza Pozzi (Giolli di Empoli), Real Forte Querceta-Sangiovannese (Masi di Pontedera), San Donato Tavarnelle-Pro Livorno (Martini di Arezzo)

Girone H

Pineto-Vastogirardi (Arnese di Teramo), S. Nicolò Notaresco-Aurora Alto Casertano (Scaramella di Teramo), Vastese-Castelnuovo Vomano (Bomba di Lanciano)

Girone I

Insieme Formia-Real Monterotondo (Cedrone di Cassino)

Girone L

Città di Fasano-Bisceglie (Pezzolla di Bari), Gravina-Casarano (De Benedictis di Bari)

Girone M

Francavilla-Real Aversa (Francomagro di Moliterno)

Girone N

Lamezia Terme-Gelbison (Mellino di Crotone), Nocerina-San Luca (Rossomando di Salerno)