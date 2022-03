Campionati regionali giovanili di tennis tavolo, ottimi risultati per la provincia di Imperia - Riviera24

Bordighera. Il 5 marzo si sono tenuti a Chiavari, i Campionati regionali giovanili 2022 di tennis tavolo. La provincia di Imperia ha ottenuto degli ottimi risultati:

Matteo Marani G.S.T.T. Bordighera 1948 AD – 1° classificato Under 13 – Campione Regionale 2022

Arturo Bellan A.S. Dilettantistica G.S. TT Vallecrosia – 2° classificato Under 17 – Vice-Campione Regionale 2022

Vittoria Bellan A.S. Dilettantistica G.S. TT Vallecrosia – 3° Classificata Under 15.

Matteo Marani si è imposto su Cesare Vercesi del G.S.T.T. Villaggio Sport di Chiavari in una partita piena di emozioni e capovolgimenti di fronte rivelando una spiccata capacità di controllo del gioco e doti da attaccante puro, riconfermandosi campione regionale.

Arturo Bellan è la rivelazione del torneo per il gioco espresso su un avversario fortissimo come Alessandro Costa sempre del Villaggio Sport di Chiavari. Arturo ha espresso una grande capacità di mantenere un gioco di altissimo livello e una pressione elevata su un avversario che è posizionato nelle classifiche nazionali al n° 217.

Vittoria Bellan si è comportata bene, esprimendo un gioco deciso e elegante.«Siamo certi che il futuro gli riserverà buone cose e l’impegno espresso la porterà ad affinare le sue capacità sportive. Quindi bravi a questi nostri ragazzi che hanno tenuto alto il nome e il livello pongistico della provincia di Imperia» – commentano le due società.