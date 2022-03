Calcio, la Virtus vince il derby con la Polisportiva Sanremo 2000

Sanremo. La Virtus Sanremo Calcio 2011 vince il derby con la Polisportiva Sanremo 2000

andato in scena domenica sul campo di Pian di Poma a Sanremo.

La partita, valida per la 15° giornata del girone A di Seconda Categoria, si è conclusa 2-1 a favore della Virtus che riesce a segnare nel secondo tempo grazie a Verrando al 20′. Gli ospiti però reagiscono e fanno gol grazie a Casellato al 23′ del secondo tempo ma i padroni di casa non demordono e vincono per merito della rete di Baidi al 40′ del secondo tempo.

Domenica 27 marzo alle 15 la Virtus Sanremo Calcio 2011 tornerà in campo per affrontare il Ventimiglia Calcio mentre la Polisportiva Sanremo 2000 giocherà contro Fc Argentina.