Calcio, col Varazze il Ventimiglia non va oltre il pari

Ventimiglia. Alla prima dei playout il Ventimiglia Calcio pareggia (1-1) una partita che doveva e poteva vincere. D’altra parte il Varazze non è una squadra imbattibile anche se è arrivata nella città di confine piena di under ben decisi a portare a casa qualche punto. E adesso il Ventimiglia dovrà affrontare una trasferta sul campo della Sestrese, squadra che invece ha cominciato il playout alla grande espugnando il campo del Pietra Ligure.

La cronaca racconta soprattutto due episodi, quelli decisivi. Mister Luccisano manda in campo una compagine super-offensiva con quattro punte, le schermaglie iniziali proseguono sino alla mezz’ora quando i granata vanno in vantaggio. Sulla fascia Ventre e Sparma danno vita ad un delizioso dialogo che permette a quest’ultimo di sparare una bordata, dalla trequarti, che finisce sotto la traversa dell’incolpevole Faggiano. A questo punto i granata tirano i remi in barca, il che permette ai vari Filippone, Tracanna e Zeggio di rendersi pericolosi.

Nella ripresa le cose si mettono al peggio per il Ventimiglia che subisce la pressione degli ospiti, i quali raggiungono il pari a 13 minuti dalla fine. Liberato da un bel colpo di tacco di un compagno, Bottino si trova solo davanti a Scognamiglio e non sbaglia. Il Ventimiglia insegue una difficile vittoria sino alla fine, ma il risultato resta impietosamente inchiodato sull’1-1.

Ventimiglia-Varazze 1-1 (29′ Sparma) (77′ Bottino)

Ventimiglia Calcio: Scognamiglio; Addiego; Ierace; Ala; Musumarra; Salzone; Sparma; Trotti; Eugeni; Ventre; El Khayari. A disposizione: Brizio; Allegro; Rea; Mamone; Bestagno; Xhao; Calcopietro; Akkioui; Peirano.

Varazze: Faggiano; Cavallone; Rossi; Severi; Andreoni; Brini; Filippone; Caruso; Tracanna; Bottino; Zeggio. A disposizione: Ferro; Tabacco; Iardella; Tedesco; Buffo; Patrone; Berardinucci; Rebagliati; Perata.