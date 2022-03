Calcio a 5, l’Airole chiude il campionato con una cinquina al San Lorenzo

Airole. Chiusura con quattro vittorie consecutive per l’Airole Fc nella regular season del campionato di serie C di calcio a 5 2022. Dopo i successi contro Santo Stefano, Camporosso e Taggia è infatti arrivata ieri proprio a Camporosso anche l’affermazione per 5-0 con il San Lorenzo nel recupero della decima giornata del girone A con cui si chiudeva la stagione regolare.

Contro la squadra ultima in classifica ma rinvigorita dai recenti primi tre punti stagionali ottenuti contro il Caramagna le viverne hanno condotto una gara attenta portandosi in vantaggio per 2-0 con Christian Biancheri e capitan Davide Trama ed amministrando il risultato fino alla fine del primo tempo.

Canovaccio simile nella ripresa con qualche rischio in più per la retroguardia locale ottimamente sventato dal portiere Alberto Rato prima che l’Airole, costretta a rinunciare a Trama per infortunio nel secondo tempo, segnasse le reti della sicurezza con la doppietta di Vincenzo Gullace seguita dal gol all’ultimo secondo di Saad Jamil alla sua prima marcatura in biancoverde molto festeggiata dai compagni.

Al termine della partita foto finale di gruppo alla presenza di Jean Claude Haddad, presidente del Monaco Futsal, società grande amica dell’Airole con cui è prevista una partita nei prossimi giorni. Grazie alla vittoria di ieri i biancoverdi si portano al momentaneo terzo posto in attesa del match di lunedì fra Camporosso ed Imperia che chiuderà definitivamente la regular season del girone A della serie C 2021-22.