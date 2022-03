Calcio a 5, ammenda da 75 euro e due squalifiche per il Camporosso

Camporosso. Ammenda e due squalifiche per il Camporosso nel campionato di serie C di calcio a 5. E’ la decisione del giudice sportivo in seguito alle partite andate in scena il 18 marzo.

Secondo il provvedimento disciplinare un’ammenda da 75 euro va al Camporosso «per il comportamento di una decina di propri sostenitori che, stazionando dietro la panchina, disturbava, per tutta la durata della gara, l’operato del ddg, attraverso urla e frasi prive di rispetto, ogni decisione sfavorevole alla propria squadra».

E’ stato poi squalificato fino al 7 aprile l’allenatore Luca Pirrera. Squalifica per tre gare effettive, invece, per Gianluigi Battista: «espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento, rivolgeva al ddg espressioni gravemente irriguardose e lesive el suo prestigio, ritardando, inoltre, l’uscita dal tdg» – si legge nella sanzione disciplinare.