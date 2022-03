Calano i prezzi del carburante, sotto i due euro anche nell'Imperiese - Riviera24

Imperia. Come nel resto d’Italia, anche nell’Imperiese sono calati i prezzi del carburante: sia diesel che benzina sono scesi abbondantemente sotto i due euro. E’ l’effetto del taglio delle accise inserito nel nuovo decreto del governo, denominato «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina», per far fronte al caro carburante pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale.

A partire da oggi, per un mese, la riduzione di accise sui carburanti e quindi il prezzo di vendita sarà ribassato di 25 centesimi.

Di seguito il link del Ministero dello Sviluppo Economico dove monitorare i prezzi del carburante, distributore per distributore: https://carburanti.mise.gov.it/ospzSearch/zona