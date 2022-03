Bottero Ski al Book & Bike di Sanremo con le e-bike, a luglio il bis con la Transalp Experience - Riviera24

Limone Piemonte. Uno stand dove provare, gratuitamente, le e-bike di ultima generazione è stato allestito da Bottero Ski, storico negozio con base a Limone Piemonte e Borgo San Dalmazzo, per la tre giorni di “Book & Bike Festival” che si è svolto in piazza Colombo a Sanremo in concomitanza con la Milano-Sanremo. E se la “Classicissima” è ormai terminata così come il Festival, gli eventi dedicati alla bici continuano. Insieme a LimoneOn e Sanremo On, le due reti di imprese delle località turistiche, Bottero Ski sta organizzando l’evento Transalp experience: 95 chilometri di percorso alla scoperta dei panorami selvaggi dell’Alta Via del Sale, da Limone Piemonte fino a Sanremo.

Duemila anni di storia, quella della via di collegamento tra Piemonte e Liguria, incastonata tra i 1800 e 2100 metri. Da Carlo Magno a Napoleone fino ai Forti Sabaudi di fine 800: i partecipanti potranno ripercorrere le origini dell’ex strada militare in sella ad una e-bike che li porterà tra valichi alpini, vertiginosi tornanti e chilometri di strada scavati nella roccia. Il tutto con a seguito assistenza medica e meccanica, trasporto bagagli e accompagnamento da parte di guide esperte.

Chi non fosse in possesso di una e-bike ma volesse comunque partecipare all’evento in programma il prossimo 9 luglio, o semplicemente farsi un giro in bici nella “Provincia Granda”, può affittare una bici elettrica (come quelle che erano presenti allo stand matuziano) presso il megastore di Bottero Ski a Borgo San Dalmazzo, presso il punto vendita di Limone Piemonte, in via Genova, 40, o al Limone Panice (durante l’estate).

Info per partecipare alla Transalp: https://limone-on.com/transalp-experience-2021/