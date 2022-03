Bordighera, valorizzazione di parchi e giardini: pronti due progetti per partecipare a bandi Pnrr - Riviera24

Bordighera. Pineta del Capo e giardino Winter: sono i due giardini storici di Bordighera per i quali l’amministrazione comunale ha predisposto due progetti necessari per partecipare all’assegnazione di risorse del Pnrr. Lo ha reso noto il sindaco Vittorio Ingenito, che ha parlato così dei progetti per la valorizzazione dei parchi e dei giardini di Bordighera: «Sono la conferma della nostra attenzione e del nostro impegno per l’immenso patrimonio verde e la storia della nostra città. Un ringraziamento ai tecnici comunali, ai progettisti e agli assessori Melina Rodà e Stefano Gnutti che hanno seguito e coordinato tutte le riunioni propedeutiche alla partecipazione ai due bandi per l’assegnazione delle risorse del Pnrr».

Per il recupero e la valorizzazione della Pineta del Capo il progetto prevede interventi per 1.410.700,00. Mentre per il restauro e la valorizzazione del giardino storico Winter, gli interventi sono di 543.065,00.