Bordighera sarà presente al Salon du Randonneur di Lione - Riviera24

Bordighera. E’ il Salon du Randonneur di Lione il primo appuntamento fieristico del 2022 cui sarà presente la città di Bordighera.

La manifestazione, in programma dal 25 al 27 marzo presso Cité Internationale, è dedicata al mondo dell’escursionismo in tutte le sue declinazioni e costituisce dunque un’ottima opportunità di incontro con la filiera professionale e con gli appassionati, qualunque sia la modalità – a piedi, in bici, a cavallo – con cui amano andare alla scoperta del territorio.

«Abbiamo fatto una scelta specifica per supportare l’offerta di attività outdoor di Bordighera: una grandissima risorsa che, favorita naturalmente dal nostro clima eccezionale, abbiamo voluto sviluppare investendo sia su percorsi e sentieri sia sull’aspetto promozionale – oltre a questa fiera penso ad esempio alle mappe, che hanno notevole successo presso il nostro IAT. Non solo: il turismo francese è per noi da sempre un riferimento primario» – è il commento del vicesindaco ed assessore al Turismo Mauro Bozzarelli – Un ringraziamento ad Agenzia In Liguria, di cui saremo co-espositori, e all’Ufficio Turismo del Comune».

A seguire, nel corso del 2022, Bordighera sarà anche a Discover Italy (Sestri Levante), Bit (Milano), Roc d’Azur (Frejus), TTG (Rimini), BITESP (Venezia) e ITBM (Barcellona); in sospeso per ora la partecipazione a Itinerando (Padova), inizialmente prevista a gennaio e rimandata a causa dell’emergenza sanitaria.