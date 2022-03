Bordighera ospita l’8° Assemblea congressuale dei pensionati Cia-Anp della provincia di Imperia - Riviera24

Bordighera. Venerdì 11 marzo si svolgerà a Bordighera l’8° Assemblea congressuale dei pensionati CIA/ ANP della provincia di Imperia.

A partire dalle 15 i pensionati Cia, nella sala rossa del Palazzo del Parco apriranno i lavori congressuali dell’Associazione Nazionale Pensionati (ANP) per eleggere i nuovi dirigenti provinciali e principalmente per analizzare la proposta, presentata al Camera dei Deputati dalla Anp/Cia nazionale per chiedere al Governo l’aumento delle pensioni minime dei coltivatori diretti.

La riunione è aperta a tutti i pensionati muniti di green pass.