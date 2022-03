Bordighera, la Giunta dona due mensilità del fondo di solidarietà per inviare in Ucraina i beni di prima necessità raccolti - Riviera24

Bordighera. La Giunta Comunale di Bordighera ha devoluto due mensilità del proprio fondo di solidarietà, pari a 1.200 euro, per sostenere le spese dei mezzi che trasporteranno in Ucraina i beni di prima necessità raccolti in questi giorni presso il mercato coperto di piazza Garibaldi.

«Ci è stata esposta questa urgente esigenza e abbiamo semplicemente scelto il modo più semplice e rapido per esaudirla: era un atto doveroso – è il commento di sindaco, vicesindaco ed assessori – Esprimiamo la nostra solidarietà a tutto il popolo ucraino e ci stringiamo alla comunità del ponente; è in corso una tragedia umanitaria senza alcun senso, che merita la più profonda condanna. Desideriamo inoltre ringraziare tutti coloro che, con grandissima generosità, hanno donato».