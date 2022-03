Bordighera, Ioculano: «Basta parole, nessun passo avanti per l’ospedale a 15 giorni dal passaggio al gestore privato»

Bordighera. «A 15 giorni dalla fine dello stato d’emergenza, la situazione dell’ospedale di Bordighera è grave e preoccupante» – a dichiararlo è Enrico Ioculano, consigliere regionale del Pd.

«Ho partecipato alla commissione regionale sulla sanità, dove ho espresso la mia contrarietà su come Regione Liguria sta gestendo l’iter di privatizzazione dell’ospedale Saint Charles. Nelle precedenti riunioni, a luglio e a novembre, ci è stato raccontato che non c’era nessun problema e che una volta finita l’emergenza ci sarebbe stato il tanto atteso passaggio ai privati. Adesso invece scopriamo che si deve ancora discutere e fare dei tavoli allargati per definire quello che sarà il contratto» – aggiunge.

«E nel frattempo questo ritardo e questa incertezza colpiscono i cittadini, a cui non sono più garantiti i servizi. L’ospedale si sta svuotando sempre più di personale e prestazioni, mentre ci raccontano la fiaba che a breve dovrebbe aprirsi l’ospedale dei sogni. A distanza di mesi non si è ancora fatto un passo avanti per sapere cosa ne sarà del Saint Charles, tutto questo è inammissibile» – conclude Ioculano.