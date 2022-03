Bordighera, individuato il rapinatore: il Sindaco ringrazia i carabinieri

Bordighera. «Desidero ringraziare a nome di tutta la Città di Bordighera l’Arma dei carabinieri, guidata dal maggiore Saverio Cappelluti, per avere individuato con grande tempestività il responsabile dello scippo avvenuto in Via Garnier».

Lo ha dichiarato il sindaco della Città delle Palme Vittorio Ingenito in merito all’episodio del 15 marzo scorso, nel quale una donna di 70 anni era stata rapinata da un giovane straniero in sella ad uno scooter mentre si recava nella chiesa di Santa Maria Maddalena, percorrendo la salita di via Garnier. L’uomo l’aveva raggiunta alle spalle, sottraendole la borsa e strattonandola fino a farla cadere a terra e battere la testa.

«La costante attività di controllo del territorio da parte dell’Arma, la presenza del sistema di video sorveglianza e la collaborazione tra le forze di polizia rendono più sicura e serena la vita della nostra comunità», ha concluso Ingenito.