Bordighera, il 23 marzo il Comune presenta la terza variazione al bilancio di previsione 2022 – 2023 – 2024 - Riviera24

Bordighera. La terza variazione al bilancio di previsione 2022 – 2023 – 2024 del Comune di Bordighera sarà presentata nel corso della Commissione Consiliare per gli Affari Generali e la Programmazione, convocata per il prossimo 23 marzo. Numerosi gli investimenti, destinati a più aree d’intervento a conferma della visione d’insieme con cui l’Amministrazione sta lavorando per lo sviluppo cittadino.

Previsto, oltre a quanto già stanziato lo scorso anno, un ulteriore piano asfalti per un ammontare pari a 300.000 euro; finanziata anche l’impermeabilizzazione del porto (150.000 euro) in continuità con tutti i lavori compiuti da inizio mandato per la valorizzazione dell’approdo turistico.

Molte le attività pianificate per la manutenzione degli stabili, anche scolastici, per il mercato coperto, per l’illuminazione pubblica, per la sicurezza (videosorveglianza e attraversamenti luminosi), per l’arredo urbano, per le spiagge: saranno aperti cantieri per circa 500.000 euro in diverse aree di Bordighera. Ulteriori 45.000 euro sono destinati al rifacimento della facciata di Villa Felomena.

Confermata l’attenzione per i bambini e i ragazzi e per lo sport, con la riqualificazione dell’area giochi presso il Trocadero e la realizzazione di un’area fitness (lo stanziamento per i due interventi ammonta a 80.000 euro); destinato all’efficientamento energetico del palazzetto dello sport di via Diaz un contributo ministeriale.

Importanti, infine, gli investimenti per turismo e cultura (250.000 euro) e significativa la destinazione di 50.000 euro per dare seguito al piano strategico commissionato dall’Amministrazione per lo sviluppo turistico della città.

La variazione di bilancio sarà presentata al Consiglio Comunale per l’approvazione nei termini di legge.