Bordighera, anziana rapinata mentre va a messa. Indagano i carabinieri

Bordighera. Una donna di circa 70 anni è stata rapinata nel pomeriggio di ieri da un uomo in sella a uno scooter, che le ha rubato la borsa e l’ha fatta cadere a terra. E’ successo in via Garnier. L’anziana, abitante in Arziglia, si stava recando a messa nel centro storico di Bordighera quando il malvivente le si è avvicinato e l’ha strattonata riuscendo a prendere la borsa. Subito dopo è fuggito.

La donna è finita a terra, sbattendo la testa contro il marciapiede. A soccorrerla un medico di famiglia che stava passando per caso sulla stessa strada al momento dei fatti. L’anziana, rimasta sempre cosciente, è stata trasportata in ospedale a Bordighera, dove i medici l’hanno tenuta in osservazione.

Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Bordighera accorsi sul posto.