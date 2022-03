Boom di ascolti per la puntata di Linea Verde dedicata a Sanremo, la soddisfazione del sindaco Biancheri

Sanremo. «Il grande successo di pubblico della puntata di Linea Verde di ieri è motivo di particolare soddisfazione perché genera una promozione davvero importante su un target attratto da un turismo, quello esperienziale, in forte e costante crescita», così il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri ha commentato la puntata di Linea Verde andata in onda ieri su Raiuno.

«La trasmissione di Linea Verde di ieri – aggiunge il primo cittadino – è stata vista da oltre 3 milioni di persone per un totale del 23% di share. Un risultato eccellente che ha dato grande visibilità a Sanremo e al suo magnifico entroterra, alle tipicità e alle eccellenze, in una puntata ben costruita dall’Amministrazione comunale, dal nostro ufficio turismo e da Rai».

«Stiamo investendo molto sulla promozione di Sanremo attraversando grandi eventi, marketing e vetrine mediatiche eccezionali come quella di ieri, che rafforzano la nostra promozione turistica su un segmento su cui stiamo puntando davvero tanto», ha dichiarato l’assessore al turismo Giuseppe Faraldi, che aggiunge: «Siamo molto felici per il grande riscontro auditel della puntata di ieri di Linea Verde e voglio rivolgere un ringraziamento particolare ai dipendenti dell’ufficio turismo e alle consigliere comunali Ester Moscato, Simona Moraglia e a tutti coloro che tanto si sono adoperati in queste settimane».