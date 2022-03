Bonus pubblicità 2022, promuovi la tua attività su Riviera24.it e risparmi fino al 50%

Sanremo. Il credito di imposta del bonus pubblicità sarà pari al 50% anche per il 2022 come introdotto dal Decreto Sostegni Bis e sarà riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sui giornali quotidiani e periodici, anche on line.

Questo significa che se hai intenzione di effettuare un investimento pubblicitario per rilanciare o promuovere la tua attività su Riviera24.it, potrai risparmiare la metà del valore dell’intera cifra da te investita.

Ma come fare la domanda per accedere al bonus pubblicità? Nella prima fase dovrai prenotarti con la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” in cui vengono trasmessi all’Agenzia delle Entrate i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nel corso del 2022; il termine per inviare la comunicazione preventiva è il 31 Marzo 2022.

La seconda fase consiste nella “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, da effettuare nel mese di Gennaio 2023, utilizzata per confermare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta sono stati effettivamente realizzati e che vengono rispettati i requisiti richiesti.

Dopo aver inviato i dati all’Agenzia delle Entrate, per beneficiare del bonus pubblicità si dovrà attendere la pubblicazione di un apposito provvedimento del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri. Trascorsi cinque giorni lavorativi, i beneficiari potranno utilizzare il credito di imposta tramite modello F24.

Per informazioni chiama il numero verde 800 912324, oppure scrivi alla mail pubblicita@riviera24.it