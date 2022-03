Big match Novara – Sanremese, i tifosi matuziani organizzano il pullman per la trasferta

Sanremese. I tifosi della Sanremese si stanno organizzando per il big match di Novara, previsto per domenica 27 marzo in terra piemontese. Lì, i ragazzi di mister Andreoletti si giocheranno la rincorsa alla capolista, che avevano già battuto al Comunale nel girone di andata.

E’ stato organizzato un pullman per la trasferta. Chi vuole può prenotare presso il “Museo della Sanremese” all’interno dello stadio di corso Mazzini, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 17 alle 19. Il costo è di 30 euro, 15 dei quali andranno versati come caparra. La partenza del mezzo (un gran turismo)è prevista per le 9 del giorno della partita, davanti al Comunale.