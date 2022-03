Benzina, Pastorino (Leu): «Governo intervenga con sterilizzazione Iva e contro speculazioni» - Riviera24

Genova. «La risposta al question time, che ho presentato in commissione Finanze alla Camera, ha delineato il quadro a normativa vigente, anche in merito alle direttive europee che delimitano il perimetro della legge. Una situazione sicuramente complicata, e che proprio per questo richiede un’azione incisiva da parte del governo. Lo Stato deve intervenire in ogni direzione di propria competenza, garantendo un controllo sul mercato, evitando quindi possibili speculazioni, e mettendo in campo tutte le operazioni per portare a una riduzione dei prezzi». Lo dichiara il deputato ligure Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Leu.

«Dal punto di vista pratico – aggiunge Pastorino – occorre prevedere una sterilizzazione dell’Iva sugli aumenti e bisogna provvedere a realizzare un taglio delle accise. Attendiamo con fiducia il decreto del governo, nella consapevolezza e nell’auspicio di dover far ricorso a qualsiasi strumento che possa abbassare il prezzo dei carburanti. I livelli raggiunti sono ormai insostenibili e stanno mettendo in affanno milioni di italiani».