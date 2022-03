Balneari, l'assessore regionale Marco Scajola a sit-in di protesta - Riviera24

Genova. Questa mattina l’assessore regionale e coordinatore del tavolo interregionale del demanio marittimo della Conferenza delle Regioni Marco Scajola ha preso parte a un sit – in di protesta organizzato in piazza De Ferrari da alcune sigle sindacali dei balneari contro l’applicazione della direttiva Bolkestein.

L’assessore Scajola ha ribadito la massima vicinanza di Regione Liguria al comparto balneare e l’impegno concreto di tutte le regioni per fare in modo che il governo comprenda le istanze e apra un tavolo di confronto con le associazioni e con gli enti locali per condividere un percorso che non penalizzi chi ha investito e lavorato con fatica e serietà per la crescita del turismo balenare.