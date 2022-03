Bajardo nella morsa della crisi idrica, attivata sorgente mai utilizzata e non potabile

Bajardo. Le scarse (se non quasi assenti) precipitazioni di questo inverno continuano a far sentire sentire i loro effetti sugli approvvigionamenti di acqua potabile. Le piogge che ieri hanno bagnato il ponente ligure sembra siano servite a poco.

Molto prima ancora della bella stagione, quando è più frequente che si verifichino di periodi di siccità, vista la normale assenza di pioggia, nel piccolo borgo montano dell’entroterra matuziano è già crisi idrica con i rubinetti quasi a secco, tanto che già a fine dello scorso febbraio si era reso necessario affidarsi ad una vecchia fonte da tempo inutilizzata con la quale rifornire l’acquedotto della frazione Berzi.

leggi anche Rubinetti a secco Piove poco, a Bajardo è già crisi idrica

Adesso è la volta di riattivazione della sorgente di Saboto Inferiore, alla quale non si è mai attinto, che verrà immessa nella vasca della Fontana Vecchia. Prima però che vengano effettuati gli appositi per verificare la potabilità della fonte, se si vorrà utilizzare l’acqua per scopi alimentari, sarà necessario bollirla. Lo dice un’ordinanza a firma del sindaco Francesco Laura.