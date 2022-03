Badalucco ecosostenibile, gestore di colonnine da ricarica elettrica cercasi

Badalucco. Il Comune della Valle Argentina punta sull‘ecologia e cerca un gestore per le colonnine elettriche. E di questi giorni la pubblicazione di un bando esplorativo per trovare un operatore economico che si prenda carico dell’istallazione e della gestione delle apparecchiature di ricarica per veicoli elettrici, bici, auto o carrozzine che siano. Oltre allo stesso ente, che ha in dotazione dei veicoli elettrici, mezzi simili sono sempre più presenti tra i residenti ed i turisti.

Le località interessate dal progetto sono: il parcheggio pubblico in località Premartin destinato ai veicoli e l’area pubblica di via Crisoforo Colombo, per le biciclette. Tra le caratteristiche che faranno crescere il punteggio nel bando c’è ovviamente il numero e la qualità delle colonnine che si propone di posizionare: minimo dovranno essere una per punto ricarica. Fa punti anche l’arredo urbano delle aree ed eventuali servizi aggiuntivi offerti dal soggetto in gara. L’accento è posto anche sull’assenza di possibili barriere architettoniche nell’ottica di un’accessibilità universale.

