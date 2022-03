Aziende liguri e nazionali che esportano verso la Russia, creata mail dal Ministero per raccogliere segnalazioni - Riviera24

Imperia. Le conseguenze del conflitto russo-ucraino si ripercuotono su diversi ambiti del commercio. Come evidenziato anche dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria, la Farnesina ha creato una speciale casella di posta elettronica per le imprese. Il Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale è infatti a disposizione tranmite la mail export.crisiucraina@esteri.it

Per le aziende nazionali e quindi anche quelle liguri, è stata creata una“Unità di crisi”, per far fronte alle conseguenze negative del conflitto russo-ucraino. La crezione della mail permetterà di raccogliere le segnalazioni delle aziende esportatrici verso Federazione Russa, Ucraina e Bielorussia e di fornire loro informazioni sulle limitazioni agli scambi correlate all’impianto sanzionatorio UE/USA, dalle misure adottate da parte russa e alle a ulteriori possibili effetti della crisi.