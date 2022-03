Genova. Il Comitato Italiano Paralimpico in Liguria offre la possibilità alle persone disabili con

una invalidità civile (No INAIL) di effettuare un corso gratuito di “avviamento allo sport” differenziato in diverse linee, in una disciplina a scelta.

Alle società sportive che si occuperanno dell’organizzazione e realizzazione del corso, il CIP Liguria assegnerà un contributo. Sono previste quattro linee di intervento.