Autostrade liguri, traffico in tilt sull’A10

Ventimiglia. Ancora disagi per gli automobilisti sulle autostrade della Liguria. Sull’A10, come riportato da Ivg, si registrano 20 km di coda tra Spotorno e Arenzano in direzione Genova causa lavori. Sulla A26 coda causa cantieri tra Ovada e Masone.

Traffico intenso anche stamattina. Un incidente (tra Albenga e Andora), per fortuna senza gravi conseguenze, ma anche la pioggia battente e la presenza immancabile dei cantieri hanno portato alla formazione di oltre 15km di code sulle autostrade liguri.

In mattinata, il sinistro ha generato fino a oltre 3 km di coda. E causa lavori coda di 1 km tra Voltri e Arenzano, in direzione Ventimiglia e di circa 5 km tra Celle Ligure e Varazze, in direzione Genova.