Aumenti sull’acqua, 223 euro in provincia di Imperia - Riviera24

Imperia. Il dato è di 409 euro: questa la cifra spesa nel 2021 da una famiglia ligure per la bolletta idrica (460 euro la media nazionale), con un aumento del 4,4% rispetto al 2020. Notevoli spesso le differenze tariffarie anche fra i singoli capoluoghi di provincia della stessa regione: in Liguria, si va dai 544 euro di Genova ai 223 euro di Imperia.

Frosinone resta in testa alla classifica dei capoluoghi di provincia più cari con una spesa media a famiglia di 847 euro, mentre Milano conquista la palma di capoluogo più economico con 162 euro, seguita da Trento con 163 euro. La regione in cui si rileva la spesa media più bassa è il Molise (183 euro), quella con la spesa più elevata è la Toscana (729 euro, +2,7%).

La fotografia, arrivata nella Giornata mondiale dell’acqua, emerge dall’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva, realizzato nell’ambito del progetto “RE-USER: usa meglio, consuma meno”, finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico (Legge 388/2000 – anno 2021). Le tariffe sono indicate rispetto ad una famiglia tipo di tre componenti ed un consumo annuo di 192 metri cubi.

In riferimento ai soli capoluoghi di provincia italiani, emerge che a livello nazionale va dispersa il 36% dell’acqua immessa, con evidenti differenze fra le singole regioni e anche fra i singoli capoluoghi della stessa Regione. In Liguria, ad esempio, si passa da oltre il 53% di La Spezia al 24% di Imperia: per quanto riguarda Savona il livello di dispersione idrica si attesta al 28,2%.