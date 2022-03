Assemblea soci Riviera Trasporti. Il concordato verrà stilato secondo le linee guida indicate in Provincia - Riviera24

Imperia. Il 26 marzo in Tribunale dovrà essere presentato il piano concordatario per salvare la Riviera Trasporti. Il piano sarà redatto secondo le linee guida indicate nell’ultima assemblea dei sindaci in provincia, lo scorso 14 marzo.

Ieri sera, 17 marzo, si è tenuto un importante incontro dell’assemblea dei soci, nel quale è stato deciso di adottare le linee guida indicate dalla Provincia.

Sebbene la situazione sia ancora ad una prima fase di collaborazione, il percorso per riportare la RT ad un risanamento e ad una riorrganizzazione, potrebbe essere avviato.